Şili basınından Beşiktaş'a Enzo Roco uyarısı

Beşiktaş, savunmada doğacak boşluğu doldurmak için ilk transferini yaptı. Siyah-Beyazlılar, son olarak Meksika ekibi Cruz Azul'da forma giyen Enzo Roco ile anlaşma sağladı.

La Tercera’da çalışan Şilili gazeteci C. Gonzalez, Beşiktaş’ın yeni transferi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Gonzalez, Roco'nun ayaklarına yeterince hakim olmadığını söylerken liderlik eksikliği olduğunu vurguladı.

“Beşiktaş taraftarları erken yargılamamalı”

Gonzalez, yeni transfer Roco hakkında şunları söyledi: “Roco uzun boylu, hava toplarında çok etkili ama ayaklarında sakar bir oyuncu. Bana göre, ayaklarındaki eksikliğin yanı sıra önemli bir liderlik eksikliği de var. Şili'den çok erken ayrıldığı için İspanya'da bir süre kayboldu. Daha sonra Meksika'da kendini bularak milli takıma kadar yükseldi. Milli takımdaki son hazırlık maçlarında Medel'le defansın göbeğinde çok iyi ikili oluşturdular. Savunmada yan yana oynarlarsa birbirlerini iyi tamamlayabilirler. Beşiktaş taraftarının Enzo Roco'yu erken yargılamaması gerekir.”