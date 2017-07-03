Şili-Almanya maçı zirvede, reytinglerde ikincilik yarışı nasıl bitti?

Pazar günü ekrana gelen yapımların reyting oranları belli oldu. Total'de TRT 1'de yayınlanan "Şili-Almanya FIFA 2017 Konfederasyon Kupası"karşılaşması birinci sıraya otururken, ikinci sırada Star TV'de ekrana gelen "Türk Malı" dizisi, üçüncü sırada ise Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan "Çocuktan Al Haberi Ünlüler" programı yer aldı.



AB'de, "Şili-Almanya FIFA 2017 Konfederasyon Kupası" karşılaşması birinci olurken, ikincilik "Show Ana Haber"in, üçüncülük ise yabancı sinema "Sihirbazlar Çetesi"nin oldu.