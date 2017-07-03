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Medya

Şili-Almanya maçı zirvede, reytinglerde ikincilik yarışı nasıl bitti?

Show Ana Haber, dördüncü sırada yer aldı

03 Temmuz 2017 17:40

Pazar günü ekrana gelen yapımların reyting oranları belli oldu. Total'de TRT 1'de yayınlanan "Şili-Almanya FIFA 2017 Konfederasyon Kupası"karşılaşması birinci sıraya otururken, ikinci sırada Star TV'de ekrana gelen "Türk Malı" dizisi, üçüncü sırada ise Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan "Çocuktan Al Haberi Ünlüler" programı yer aldı.

AB'de, "Şili-Almanya FIFA 2017 Konfederasyon Kupası" karşılaşması birinci olurken, ikincilik "Show Ana Haber"in, üçüncülük ise yabancı sinema "Sihirbazlar Çetesi"nin oldu.

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