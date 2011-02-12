Şili 6,8’le sallandı

T24 - Geçen yıl 8,8’le sallanan Şili’de bu kez de 6,8 büyüklüğünde bir depremle meydana geldi.

Geçen yıl 8,8 büyüklüğünde yıkıcı bir depremin meydana geldiği Konsepsiyon kenti, bu kez de 6,8 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Başkent Santiago'da da hissedilen depremin can ve mal kaybına yol açmadığı belirtiliyor.

Yerin 18 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından bölgede tsunami tehdidi de olmadığı açıklandı. Ancak deprem büyük paniğe neden oldu. Halk sokaklara akın etti.

Konsepsiyon kenti geçen yıl da 8,8 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı.

Deprem ve ardından gelen tsunamide yaklaşık 500 kişi hayatını kaybetmiş, 200 bin kişi evsiz kalmıştı.



