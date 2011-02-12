T24 LogoT24 Logo
Dünya

Şili 6,8’le sallandı

Geçen yıl 8,8’le sallanan Şili’de bu kez de 6,8 büyüklüğünde bir depremle meydana geldi.

12 Şubat 2011 02:00

T24 - Geçen yıl 8,8’le sallanan Şili’de bu kez de 6,8 büyüklüğünde bir depremle meydana geldi.

Geçen yıl 8,8 büyüklüğünde yıkıcı bir depremin meydana geldiği Konsepsiyon kenti, bu kez de 6,8 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Başkent Santiago'da da hissedilen depremin can ve mal kaybına yol açmadığı belirtiliyor.

Yerin 18 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından bölgede tsunami tehdidi de olmadığı açıklandı. Ancak deprem büyük paniğe neden oldu. Halk sokaklara akın etti.

Konsepsiyon kenti geçen yıl da 8,8 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı.

Deprem ve ardından gelen tsunamide yaklaşık 500 kişi hayatını kaybetmiş, 200 bin kişi evsiz kalmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24