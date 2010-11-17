Şileli Berat bulundu!

T24

Muhabir özür diledi ama...



BERAT'IN DURUMU İYİ



Yazılı ve görsel medya açısından durgun geçen bayram tatilinde, kayıp çocuk haberi kameraları İstanbul Şile’ye çevirdi. Ntvmsnbc'de yer alan ahber şöyle:"Köyün dışında çocuk cesedi bulunmuş..."'Özür dilerim'İki gün önce kaybolan 3 yaşındaki Berat, akşam saatlerinde bulundu; çocuğun sağlık durumu iyi.Haber, başta aile olmak üzere herkesi sevindirirken, sadece dakikalar önce bir televizyon kanalından ekranlara gelen görüntüler düşündürücüydü.Berat’ın nasıl bulunduğuyla ilgili ayrıntılar henüz netleşmezken, Kanal D Ana Haber, çocuğun kayıp olduğu saatlerde anne Emiş Coşkun’u canlı yayına çıkardı.Bayram tatili için ailesiyle geldiği Şile'nin Oruçoğlu köyünde kaybolan 3 yaşındaki Berat Coşkun bulundu.Şile'nin Oruçoğlu köyünde dün sabah kaybolan Berat Coşkun'u bulmak için arama-kurtarma ekipleri tarafından bölgede çalışma yürütüldü. Köye yarım saatlik mesafedeki ormanlık bölgede çocuğun ayak izlerini gören avcılar, bu izleri takip ederek, Berat'a ulaştı.Aileyi arayarak çocuğu bulduklarını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledikleri öğrenilen avcıların, çocukla birlikte köye dönmek üzere yola çıktıkları kaydedildi.Muhabir acılı anneyi dinledi, kulaklığına bir şey söylendi, Berat’ın küçük abisi dışarıya çıkartıldı ve 'SON DAKİKA' bilgisi annenin yanında dinleyenlerle paylaşıldı: "Köyün 3-4 km dışında bir çocuk cesedi bulunmuş..."Anne kendini kaybetti, muhabir kısa süre sonra "çocuk cesedi değil, sesiymiş" dedi ama...Kesilen yayına bir süre sonra geri dönüldü, muhabir defalarca özür diledi ve bilgi kirliliğinden bahsetti.