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Yaşam

Şileli Berat bulundu!

Dünden bu yana kayıp olan Berat'ı bulmak için Şile seferber oldu, ama basının yanlış 'son dakika' haberi anneyi can evinden vurdu...

17 Kasım 2010 02:00

T24 - Bayramın ilk günü Şile'de kaybolan 3 yaşındaki Berat bulundu. Sevindirici haberden dakikalar önce, anne Emine Coşkun'un da katıldığı Kanal D'deki 'son dakika' yayını ise üzücü ve  düşündürücüydü. 

Yazılı ve görsel medya açısından durgun geçen bayram tatilinde, kayıp çocuk haberi kameraları İstanbul Şile’ye çevirdi. Ntvmsnbc'de yer alan ahber şöyle: 


"Köyün dışında çocuk cesedi bulunmuş..."

'Özür dilerim'  


Muhabir özür diledi ama...


İki gün önce kaybolan 3 yaşındaki Berat, akşam saatlerinde bulundu; çocuğun sağlık durumu iyi. 

Haber, başta aile olmak üzere herkesi sevindirirken, sadece dakikalar önce bir televizyon kanalından ekranlara gelen görüntüler düşündürücüydü. 

Berat’ın nasıl bulunduğuyla ilgili ayrıntılar henüz netleşmezken, Kanal D Ana Haber, çocuğun kayıp olduğu saatlerde anne Emiş Coşkun’u canlı yayına çıkardı.


BERAT'IN DURUMU İYİ 

Bayram tatili için ailesiyle geldiği Şile'nin Oruçoğlu köyünde kaybolan 3 yaşındaki Berat Coşkun bulundu. 

Şile'nin Oruçoğlu köyünde dün sabah kaybolan Berat Coşkun'u bulmak için arama-kurtarma ekipleri tarafından bölgede çalışma yürütüldü. Köye yarım saatlik mesafedeki ormanlık bölgede çocuğun ayak izlerini gören avcılar, bu izleri takip ederek, Berat'a ulaştı.  

...Ve Berat bulundu!

Aileyi arayarak çocuğu bulduklarını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledikleri öğrenilen avcıların, çocukla birlikte köye dönmek üzere yola çıktıkları kaydedildi.       

Muhabir acılı anneyi dinledi, kulaklığına bir şey söylendi, Berat’ın küçük abisi dışarıya çıkartıldı ve 'SON DAKİKA' bilgisi annenin yanında dinleyenlerle paylaşıldı: "Köyün 3-4 km dışında bir çocuk cesedi bulunmuş..." 

Anne kendini kaybetti, muhabir kısa süre sonra "çocuk cesedi değil, sesiymiş" dedi ama... 

Kesilen yayına bir süre sonra geri dönüldü, muhabir defalarca özür diledi ve bilgi kirliliğinden bahsetti. 



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