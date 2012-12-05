T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şile'de yardıma giden personelden 2'si yaşamını yitirdi

İstanbul Şile'de dün yaşanan çifte faciada ölü sayısı 4'e çıktı

05 Aralık 2012 11:56

İstanbul Şile'de dün batan kömür yüklü geminin personelinden 1'inin, yardıma giden ve alabora olan bot personelinden de 2'sinin cesedine ulaşıldı.

İstanbul Şile'de dün yaşanan çifte faciada ölü sayısı 4'e çıktı.

Fırtına nedeniyle batan 'Volgo-Balt 199' adlı yük gemisinin mürettebatını ve bu gemiye yardıma giderken alabora olan Kıyı Emniyeti'ne ait botun personelini arama kurtarma çalışmaları, sabah saatlerinde itibaren yeniden başladı.

Çalışamlar sonunda dün itibariyle 1'i ölen, 4'ü kurtulan ve 7'si kayıp olan kuru yük gemisinin 12 personelinden birinin daha cesedine ulaşıldı. Yardıma giden bottaki 4 personelden 1'i kurtulmuş 3'ü ise kaybolmuştu. Sabah saatlerinde iki personelin cesedine ulaşıldığı haberi geldi.

Cesetleri bulunan kişilerin, tahliye botunda görevli Cemil Özben ve Turgay Sarıboğa olduğu, Mehmet Genç’i arama çalışmalarını ise sürdüğü belirtildi. Kaybolduktan sonra ekipler tarafından kurtarılan Ahmet Kasarcı'nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

 

'Personel deneyimliydi'

 

Bu arada kurtarma teknesinin alabora olmasının ardından ortaya atılan iddialara, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakçı, NTV’de yanıt verdi.

Görevli ekip yerine bir başka ekibin göreve çağrıldığı iddiasını değerlendiren Orakçı, personelin çok deneyimli olduğunu ve olayın nedeninin araştırılacağını söyledi

ETİKETLER

şileölüyardımpersoneldeneyimli

İlgili Haberler

Şile'de kömür yüklü gemi battı: 1 ölü, 7 kayıp

Şile açıklarında 12 mürettebatı bulunan kömür yüklü bir gemi battı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24