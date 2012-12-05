Şile'de yardıma giden personelden 2'si yaşamını yitirdi

İstanbul Şile'de dün batan kömür yüklü geminin personelinden 1'inin, yardıma giden ve alabora olan bot personelinden de 2'sinin cesedine ulaşıldı.

İstanbul Şile'de dün yaşanan çifte faciada ölü sayısı 4'e çıktı.

Fırtına nedeniyle batan 'Volgo-Balt 199' adlı yük gemisinin mürettebatını ve bu gemiye yardıma giderken alabora olan Kıyı Emniyeti'ne ait botun personelini arama kurtarma çalışmaları, sabah saatlerinde itibaren yeniden başladı.

Çalışamlar sonunda dün itibariyle 1'i ölen, 4'ü kurtulan ve 7'si kayıp olan kuru yük gemisinin 12 personelinden birinin daha cesedine ulaşıldı. Yardıma giden bottaki 4 personelden 1'i kurtulmuş 3'ü ise kaybolmuştu. Sabah saatlerinde iki personelin cesedine ulaşıldığı haberi geldi.

Cesetleri bulunan kişilerin, tahliye botunda görevli Cemil Özben ve Turgay Sarıboğa olduğu, Mehmet Genç’i arama çalışmalarını ise sürdüğü belirtildi. Kaybolduktan sonra ekipler tarafından kurtarılan Ahmet Kasarcı'nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

'Personel deneyimliydi'

Bu arada kurtarma teknesinin alabora olmasının ardından ortaya atılan iddialara, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakçı, NTV’de yanıt verdi.

Görevli ekip yerine bir başka ekibin göreve çağrıldığı iddiasını değerlendiren Orakçı, personelin çok deneyimli olduğunu ve olayın nedeninin araştırılacağını söyledi