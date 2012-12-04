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Yaşam

Şile'de kömür yüklü gemi battı: 1 ölü, 7 kayıp

Şile açıklarında 12 mürettebatı bulunan kömür yüklü bir gemi battı

04 Aralık 2012 14:47

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu İstanbul Şile açıklarında kömür yüklü bir gemiyle irtibat kesildi. 12 personeli bulunan geminin battığı öğrenildi. 12 mürettebattan 1'inin cesedine ulaşılırken, 4'ü de sağ olarak kurtarıldı.

Solna Denizcilik Şirketi'ne ait "Volgo-Balt 199" adlı St. Kitts Nevis bandıralı 2 bin 516 grostonluk 110 metre boyundaki geminin, AIS sinyali ve iletişimi saat 10.20 civarında Şile açıklarında kesildi.

Bunun üzerine İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nce "Kıyı Emniyeti-1", "Kıyı Emniyeti-3" ve "Kurtarma-4" römorkörü bölgeye sevk edildi.

Gemiden en son saat 10.30 itibariyle "EPİRB" sinyali alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı da arama çalışmalarına destek için Şile açıklarına bir helikopter gönderdi.

 

4 kişi de sağ kurtarıldı

 

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, batan gemiden bir personelin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saat 13.50'de kazazede 4 mürettebatın, müdürlüğe bağlı "Kıyı Emniyeti-1" adlı hızlı tahlisiye botu tarafından kurtarıldığı bildirildi.

Açıklamada, gemideki diğer mürettebatı arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.
 

Kaptan: Şiddetli fırtınaya maruz kaldık


Rusya'dan Antalya'ya giden, 3 bin 300 ton ağırlığında kömür taşıyan gemide 11'i Ukraynalı, 1'i Rus 12 kişilik mürettebat bulunduğu belirtildi.

Bu arada, Solna Denizcilik Şirketi yetkilisi, söz konusu gemi ile irtibatın sabah 10.00 itibariyle kesildiğini, durumu hemen ilgililere bildirdiklerini kaydetti.

Yetkili, yaptıkları son görüşmede geminin kaptanının şiddetli fırtınaya maruz kaldıklarını ifade ettiğini belirterek, gemiden daha sonra haber alınamadığını bildirdi.

 

Kilyos'ta da gemi sürükleniyor

 

Kilyos açıklarında "BBC Adriyatic" adlı kuru yük gemisinin sürükleniyor. Dalyan burnu önlerinde makine arızasının ardından şiddetli fırtına nedeniyle sürüklenen Antıgua & Barbuda bayraklı gemi için römorkörleri bölgeye gönderdi.

 

62 tanker rotasını değiştirdi

 

Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli  poyraz, ulaşımı olumsuz etkiliyor.Boğazlardan geçmek üzere Marmara Denizi'nde seyreden 62 yerli ve yabancı  bandıralı şilep ve tanker, saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan poyraz  nedeniyle yollarına devam edemeyince, rotalarını Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi  sahiline çevirdi.

Poyrazın sabah saatlerinde hızını azaltmasının ardından, 45 yerli ve  yabancı bandıralı şilep ve tanker, boğazlardan geçmek üzere demir aldı. Diğer  gemiler ise hava koşullarının daha da iyileşmesi için Şarköy'deki bekleyişlerini  sürdürüyor.

Öte yandan, Marmara Denizi'ne açılan balıkçı tekneleri de poyraz  nedeniyle geri dönerek Şarköy, Mürefte ve Hoşköy balıkçı barınaklarına sığındı.

Tekirdağ Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, poyrazın, zaman zaman  karayele dönüşerek etkili olacağını bildirdi.

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