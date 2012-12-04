Şile'de kömür yüklü gemi battı: 1 ölü, 7 kayıp

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu İstanbul Şile açıklarında kömür yüklü bir gemiyle irtibat kesildi. 12 personeli bulunan geminin battığı öğrenildi. 12 mürettebattan 1'inin cesedine ulaşılırken, 4'ü de sağ olarak kurtarıldı.

Solna Denizcilik Şirketi'ne ait "Volgo-Balt 199" adlı St. Kitts Nevis bandıralı 2 bin 516 grostonluk 110 metre boyundaki geminin, AIS sinyali ve iletişimi saat 10.20 civarında Şile açıklarında kesildi.

Bunun üzerine İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nce "Kıyı Emniyeti-1", "Kıyı Emniyeti-3" ve "Kurtarma-4" römorkörü bölgeye sevk edildi.

Gemiden en son saat 10.30 itibariyle "EPİRB" sinyali alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı da arama çalışmalarına destek için Şile açıklarına bir helikopter gönderdi.

4 kişi de sağ kurtarıldı

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, batan gemiden bir personelin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saat 13.50'de kazazede 4 mürettebatın, müdürlüğe bağlı "Kıyı Emniyeti-1" adlı hızlı tahlisiye botu tarafından kurtarıldığı bildirildi.

Açıklamada, gemideki diğer mürettebatı arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.



Kaptan: Şiddetli fırtınaya maruz kaldık



Rusya'dan Antalya'ya giden, 3 bin 300 ton ağırlığında kömür taşıyan gemide 11'i Ukraynalı, 1'i Rus 12 kişilik mürettebat bulunduğu belirtildi.

Bu arada, Solna Denizcilik Şirketi yetkilisi, söz konusu gemi ile irtibatın sabah 10.00 itibariyle kesildiğini, durumu hemen ilgililere bildirdiklerini kaydetti.

Yetkili, yaptıkları son görüşmede geminin kaptanının şiddetli fırtınaya maruz kaldıklarını ifade ettiğini belirterek, gemiden daha sonra haber alınamadığını bildirdi.

Kilyos'ta da gemi sürükleniyor

Kilyos açıklarında "BBC Adriyatic" adlı kuru yük gemisinin sürükleniyor. Dalyan burnu önlerinde makine arızasının ardından şiddetli fırtına nedeniyle sürüklenen Antıgua & Barbuda bayraklı gemi için römorkörleri bölgeye gönderdi.

62 tanker rotasını değiştirdi

Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli poyraz, ulaşımı olumsuz etkiliyor.Boğazlardan geçmek üzere Marmara Denizi'nde seyreden 62 yerli ve yabancı bandıralı şilep ve tanker, saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yollarına devam edemeyince, rotalarını Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi sahiline çevirdi.

Poyrazın sabah saatlerinde hızını azaltmasının ardından, 45 yerli ve yabancı bandıralı şilep ve tanker, boğazlardan geçmek üzere demir aldı. Diğer gemiler ise hava koşullarının daha da iyileşmesi için Şarköy'deki bekleyişlerini sürdürüyor.

Öte yandan, Marmara Denizi'ne açılan balıkçı tekneleri de poyraz nedeniyle geri dönerek Şarköy, Mürefte ve Hoşköy balıkçı barınaklarına sığındı.

Tekirdağ Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, poyrazın, zaman zaman karayele dönüşerek etkili olacağını bildirdi.