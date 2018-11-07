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Şile'de lösemili çocuklar haftası nedeniyle farkındalık yürüyüşü 

Nurcan KIRCALI-İSTANBUL (DHA)-ŞİLE'de özel okul öğrencileri 02-08 Kasım 'Lösemili Çocuklar Haftası' dolayısıyla farkındalık yaratmak için öğretmenleriyle birlikte Üsküdar Caddesi'nde yürüyüş düzenlendi

07 Kasım 2018 19:28

Nurcan KIRCALI-İSTANBUL (DHA)-ŞİLE\'de özel okul öğrencileri 02-08 Kasım \'Lösemili Çocuklar Haftası\' dolayısıyla farkındalık yaratmak için öğretmenleriyle birlikte Üsküdar Caddesi\'nde yürüyüş düzenlendi.
02-08 Kasım \'Lösemili Çocuklar Haftası\' nedeniyle Şile\'de bazı etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında bir özel okulun öğrencileri Üsküdar Caddesi\'nde yürüyüş düzenlendi. Atatürk Büstü önünde sona eren etkinliğin ardından basın açıklaması okundu. Açıklamada \"Lösemi (Kan Kanseri),20.Yıl önce Türk Filmlerinin amansız hastalığıydı. Tarık Akan\'ın \"Canım Kardeşim\" filminde olduğu gibi sonu ölümle biterdi. Çocukluk çağındaki kanser vakalarının yüzde 35\'ni oluşturan lösemi, görülme sıklığı açısında birinci sırada. Üstelik ülkemizde hızla yaygınlaşan kanser nedeniyle lösemi 1.yaş altındaki çocuklarda da çokça görülmeye başlandı\" ifadeleri yer aldı.
(FOTOĞRAF)

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