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ŞİLE'DE KURTULAN DENİZCİLERDEN HAYDEROV: YA KURTARILACAKTIK YA ÖLÜP GİDECEKTİK

Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK-Harun UYANIK/İSTANBUL DHA İstanbul Şile açıklarında olumsuz hava şartları nedeniyle karaya oturan geminin 16 personeli ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı

19 Aralık 2018 20:14

Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK-Harun UYANIK/İSTANBUL DHA
İstanbul Şile açıklarında olumsuz hava şartları nedeniyle karaya oturan geminin 16 personeli ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Kurtarılan denizcilerden 8\'i Şile Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Denizcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken gemi personeli Rüstem Hayderov, \"Denizde fırtına vardı o yüzden kaza oldu. Sağ olsunlar bizi kurtardılar minnettarız. Umutsuz değildik. Ya kurtarılacaktık ya da ölüp gidecektik. Herkes iyi. 16 kişi kurtulduk. Herkese minnettarız. Bizi kurtardılar. Sağ olsunlar\" dedi.
 
Görüntü Dökümü:
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- Hastaneye getirilen 2 personel
- Hastanede tedavi altına alınan personelden detay görüntü
- Rüstem Hayderov ile röportaj
- Hastanenin acil servisinden detay görüntüler 

19.12.2018 - 16.07 Haber Kodu : 181219212

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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