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Şile'de kurtulan denizcilerden Hayderov: Ya kurtarılacak ya da ölüp gidecektik

Tansu Edip GÖKBUDAK-Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Şile açıklarında olumsuz hava şartları nedeniyle karaya oturan geminin 16 personeli ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı

19 Aralık 2018 20:24

Tansu Edip GÖKBUDAK-Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Şile açıklarında olumsuz hava şartları nedeniyle karaya oturan geminin 16 personeli ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Kurtarılan denizcilerden 8\'i Şile Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Denizcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken gemi personeli Rüstem Hayderov, \"Denizde fırtına vardı o yüzden kaza oldu. Sağ olsunlar bizi kurtardılar minnettarız. Umutsuz değildik. Ya kurtarılacaktık ya da ölüp gidecektik. Herkes iyi. 16 kişi kurtulduk. Herkese minnettarız. Bizi kurtardılar. Sağ olsunlar\" dedi.

(FOTOĞRAF)

 

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