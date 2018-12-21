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ŞİLE'DE KIYIYA OTURAN GEMİ KURTARILMAYI BEKLİYOR

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI-İSTANBUL DHA Şile'de fırtına nedeniyle kıyıya oturan ve batma tehlikesi geçiren kargo gemisi kurtarılmayı bekliyor

21 Aralık 2018 16:15

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI-İSTANBUL DHA

Şile\'de fırtına nedeniyle kıyıya oturan ve batma tehlikesi geçiren kargo gemisi kurtarılmayı bekliyor.

Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle Komor Adaları bandıralı 127 metre uzunluğundaki kargo gemisi yan yatmıştı. Kıyıya oturan NATALIA isimli geminin 16 mürettebatı kurtarıldı. Batma tehlikesi geçiren kargo gemisinin kurtarılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

 

Görüntü Dökümü:

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-Gemiden görüntü

-Bayrak güverte

-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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