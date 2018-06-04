Şile'de kaybolan şarkıcı Onurcan Özcan'ın cesedi bulundu

İstanbul Şile’de, dün, 5 arkadaşıyla açıldıkları teknenin alabora olması sonucu denizde kaybolan şarkıcı Onur Özcan'ın bugün öğle saatlerinde cesedine ulaşıldı. Aynı teknede bulunan 1 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi de kurtarılmıştı.

Şile’nin İmrenli koyu mevkiinde, 5 arkadaş bir tekne ile dün sabah saatlerinde denize açıldı. Ancak bir süre sonra tekne alabora oldu. Olayı görenler denize düşen Recep Gülyıldırım’ı (26) çıkardı. Ancak Gülyıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gülyıldırım’ın cenazesi Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aynı teknede bulunan Levent Sarı (30) Ulaş Sarı (23) Hasan Ekşi (23) sağ olarak kurtarılırken genç şarkıcı Onurcan Özcan’a (32) ulaşılamadı.

jandarma su altı arama kurtarma ekipleri, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Şile Belediyesi can kurtarma ekipleri Özcan’ı bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler, bugün öğlen saatlerinde Onur Can Özcan’ın (21) cesedini bulundu.