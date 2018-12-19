 Şile'de karaya oturan geminin mürettebatı kurtarıldı

Ramazan EĞRİ- Gülseli KENARLI - Güven USTA - Gamze ŞİMŞEK-İSTANBUL DHA - ŞİLE\'de şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturan kuru yük gemisindeki 16 mürettebat kurtarıldı.

Şile Sahilköy açıklarında sürüklenen Comoros bandıralı Natalia adlı gemi sabah saatlerinde kıyıyı oturdu. Yan yatan gemide bulunan 16 mürettebat dev dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Gemi kaptanının yardım talebinin olmadığı öğrenildi. Ancak batma tehlikesi nedeniyle kurtarma operasyonu başlatıldı. Geminin kıç tarafından sahile bağlanan halat üzerindeki sepetle mürettebatın tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sağlandı. Karaya çıkarılan mürettebat, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Öte yandan denizde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri hazır bulunurken Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları da tedbir amaçlı kıyıda bekletiliyor. Bu arada İstanbul Valiliği\'nden yapılan açıklamada, \"Şile ilçesi Karaburun mevkiinde, Comoros (Komor Adaları) Bandralı NATALIA isimli kuru yük gemisinin karaya oturduğu anlaşılmıştır. 16 mürettebatı bulunan gemide can kaybı bulunmayıp, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarma çalışmaları devam etmektedir\" denildi.

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