ŞİLE'DE GECE YARISI YANGIN PANİĞİ

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul DHA

Şile\'de ahşap evde yangın çıktı. Evde bulunanların uyuduğu sırada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Ağva Mahallesi\'nde saat 03.00\'de çıkan yangını ilk fark eden yandaki komşu oldu. Komşunun haber vermesi üzerine, evde bulunanlar apar topar dışarı çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiey alevleri söndürürken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Çevrede oturan bazı kişiler tarafından, akli dengesi yerinde olmayan bir kadının evin yanındaki çalılıkları ateşe verdiği, evdeki yangının da alevlerin sıçraması sonucu çıktığı iddia edildi. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan ev

-İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi

-Genel ve detaylar