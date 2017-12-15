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ŞİLE'DE GECE YARISI YANGIN PANİĞİ

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul DHA Şile'de ahşap evde yangın çıktı

15 Aralık 2017 15:03

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul DHA
Şile\'de ahşap evde yangın çıktı. Evde bulunanların uyuduğu sırada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Ağva Mahallesi\'nde saat 03.00\'de çıkan yangını ilk fark eden yandaki komşu oldu. Komşunun haber vermesi üzerine, evde bulunanlar apar topar dışarı çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiey alevleri söndürürken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Çevrede oturan bazı kişiler tarafından, akli dengesi yerinde olmayan bir kadının evin yanındaki çalılıkları ateşe verdiği, evdeki yangının da alevlerin sıçraması sonucu çıktığı iddia edildi. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yanan ev
-İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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