Şile'de gece yarısı yangın paniği

Nurcan KIRCALI/iSTANBUL, (DHA) ŞİLE\'de ahşap bir evde saat 03 00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir neden yangın çıktı. Evde bulunanların uyuduğu sırada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmadı.

Ağva Mahallesi\'nin Dikbucaklı mevkiinde çıkan yangını ilk farkeden yandaki komşu oldu. Komşunun haber vermesi üzerine, evde bulunanlar apar topar dışarı çıktı. Yangına ilk olarak Ağva İtfaiyesi ve Gökmaslı köyü gönüllü itfaiyecileri müdahale etti. .Çevrede çok sayıda ahşap ev olmasından dolayı Karacaköy müfrezesi ve Şile Merkez itfaiyesi de olay yerine sevk edildi.Yangın ekiplerin müdahalesiyle saat 07 30 sıralarında söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmadı.

Çevrede oturan bazı kişiler tarafından, akli dengesi yerinde olmayan bir kadının evin yanındaki çalılıkları ateşe verdiği, evdeki yangının da alevlerin sıçramasıı sonucu çıktığı iddia edildi. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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