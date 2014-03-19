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Yaşam

Şile'de çıkan yangında 10 hektarlık alan zarar gördü

Şile Kervansaray Köyü ormanlık alanında saat 13.00'te belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı

19 Mart 2014 20:02

İstanbul Şile'de ormanlık alanda çıkan yangında 10 hektar zarar gördü. Havadan "Alev Kartalı" isimli helikopter, karadan ise iş makineleri ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın devam ediyor. Çalışmalar sırasında iki görevli dumandan etkilenerek rahatsızlandı.

Şile Kervansaray Köyü ormanlık alanında saat 13.00'te belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine Orman Genel Müdürlüğü İstanbul İl Orman Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Şile ile Yenidoğan İtfaiyesi ekipleri ormanlık alana gitti.

İtfaiyeciler hortumlarla alevleri söndürmeye çalışırken yangının yayılmaması için iş makineleriyle de yangının önü kesilmeye çalışıldı.

Bu sırada "Alev Kartalı" isimli helikopter de Darlık Barajı'ndan aldığı suyu havadan yangının üzerine boşalttı.

Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ederken Şile İlçe Jandarma Komutanlığı da olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Yetkililer, saatlerdir süren yangında 10 hektar alanın zarar gördüğünü belirtti.

Rüzgar nedeniyle yangın büyüyen yangın kontrol altına alınamadı.

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