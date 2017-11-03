Şile'de batan geminin Rizeli 2 mürettebatı için duygu dolu paylaşımlar

RİZE, (DHA)- İSTANBUL Şile\'de batan \'Bilal Bal\' isimli geminin mürettebatı arasında Rizeli Engin Selçuk ile Mahir Erdoğan\'ın yer aldığı öğrenildi. İki mürettebatın arkadaşlarının sosyal medyada yaptığı paylaşımlar yürek burktu.

Karadeniz Ereğli\'ye gitmek için Gemlik Rodaport Limanı\'ndan cuma günü öğleden sonra ayrılan ve Şile açıklarında batan 3 bin 80 ton dökme demir yüklü \'Bilal Bal\' isimli gemide yer alan mürettebat arasında Rize\'nin Derepazarı İlçesi\'nden Mahir Erdoğan ile Güneysu İlçesi\'nden Engin Selçuk\'un da yer aldığı öğrenildi. Haber alınamayan iki mürettebat için yakınları Rize\'den İstanbul\'a gitti.

Rizeli iki kayıp mürettebat için sosyal medyada arkadaşları duygu dolu mesajlar paylaştı. Paylaşımlarda, \'Biz gece de denizde yüzüyorduk. Uzun mesafe giderdik ama bu biraz uzun. Ona da dayanacaksın biliyorum. Yaparsın sakın bizleri kandırmaya çalışma\' , \'Çıkıp gelsen yine çayımızı yudumlasak\' ve \'Bir mucize olsa da çıkıp gelsen kardeşim\' mesajlarına yer verildi.



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