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Şile'de batan gemi: Kayıp mürettebatı arama çalışmalarına ara verildi

  Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (DHA) - ŞİLE açıklarında batan 'Bilal Bal' isimli kuru yük gemisinin batması sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca başlatılan kayıp mürettebatı arama çalışmaları 8

08 Kasım 2017 21:29

 

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (DHA) - ŞİLE açıklarında batan \'Bilal Bal\' isimli kuru yük gemisinin batması sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'nca başlatılan kayıp mürettebatı arama çalışmaları 8. gününde de sürdü.

Ekipler, sabah saatlerinden itibaren arama çalışmalarını 7 mil açıkta sürdürdü. Bulunamayan personellerin aileleri ve yakınları da Şile Balıkçı barınağında bekliyor. Yetkiler, aileleri biran olsun yalnız bırakmıyor. Daha önce yapılan aramalarda 7 mürettebatın cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Havanın kararmasıyla birlikte saat 18.00 itibariyle çalışmalara ara verildi. Sabah saatlerinde başlatılacak çalışmalarında, yapılacak dalışlarla geminin 4\'üncü katında arama yapılacağı öğrenildi. 

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