ŞİLE'DE BATAN GEMİ: KAYIP MÜRETTEBATI ARAMA ÇALIŞMALARI 9'UNCU GÜNÜNDE

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul DHA

Şile açıklarında batan \'Bilal Bal\' isimli kuru yük gemisinin batması sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'nca başlatılan kayıp mürettebatı arama çalışmaları 9. gününde devam ediyor.

Bulunamayan personellerin aileleri ve yakınları da Şile Balıkçı barınağında bekliyor.

Yetkiler aileleri biran olsun yalnız bırakmıyor. Şile Kaymakamı Salih Yüce aileleri ziyaret edip arama çalışmalarıyla ilgili ailelere bilgi verdi.

Daha önce yapılan aramalarda 7 mürettebatın cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Ailelerin bekleyişi

-Açıklama sonrası ailelerin detayları

-Salih Yüce\'nin ziyareti

-Genel ve detaylar



