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Şile'de batan gemi: Arama çalışmalarında 9. gün

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL, (DHA) Şile açıklarında batan 'Bilal Bal' isimli kuru yük gemisinin batması sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından başlatılan kayıp mürettebatı arama çalışmalar

09 Kasım 2017 17:26

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL, (DHA) Şile açıklarında batan \'Bilal Bal\' isimli kuru yük gemisinin batması sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından başlatılan kayıp mürettebatı arama çalışmaları 9\'uncu gününde devam ediyor. Bulunamayan personellerin aileleri ve yakınları da Şile Balıkçı barınağında bekliyor. 
Yetkililer aileleri bir an olsun yalnız bırakmıyor. Şile Kaymakamı Salih Yüce aileleri ziyaret edip arama çalışmalarıyla ilgili ailelere bilgi verdi. Daha önce yapılan aramalarda 7 mürettebatın cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

(FOTOĞRAF)

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