Şile'de 4 kişinin cesedine ulaşıldı... Acı haberle yıkıldılar (2)

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL, (DHA) - ŞİLE\'de batan gemiyle ilgili yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 4 kişinin cesedine ulaşıldı. Şile sahilinde gelecek umutlu haberi bekleyen mürettebat yakınları acı haberle yıkıldı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre Şile açıklarında batan geminin kayıp mürettebatıyla ilgili sürdürülen arama çalışmalarında 4 kişinin cesedine ulaşıldı. 3 gündür Şile sahilinde umutlu bekleyişlerini sürdüren mürettebat yakınları acı haberle yıkıldı.

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı ise ulaşılan ceset sayısını 2 olarak açıkladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nın internet sitesinden yapılan açıklamada,\" 3 Kasım\'da icra edilen arama kurtarma ve dalış faaliyetleri neticesinde 2 mürettabatın cansız bedenine ulaşılmıştır\" denildi.

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