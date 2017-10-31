Silecek suyu deposundan uyuşturucu çıktı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de, polis tarafından kontrol edilen bir otomobilde, silecek suyu deposuna gizlenmiş eroin ve kokain bulundu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere geçen pazar günü operasyon düzenledi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şüphelinin otomobilini takibe alan ekipler, Antalya yolunda sürücüyü durdurmak istedi. Ekiplerin \'dur\' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından polis, durdurduğu sürücüyü gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada, aracın motor bölümündeki silecek suyu deposuna gizlenmiş eroin ve kokain ele geçirildi.

Ekipler, aynı gün bir apart otele de operasyon düzenledi. Narkotik ekiplerinin baskınında satışa hazır uyuşturucular ele geçirdi. Yapılan aramalarda toplam 151 gram esrar, 150 gram eroin, 31 gram metamfetamin, 0.4 gram kokain, 3.3 gram sentetik kannobinoid ve 89 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 11 kişi, gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3\'ü tutuklanırken, 8 şüpheli ise serbest bırakıldı.



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