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ŞİLE YOLUNDA HAFRİYAT KAMYONU YAN DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA) Şile otoyolu Çekmeköy Mevkii'nde lastiği patlayan hafriyat kamyonu bariyerlere çarparak yan yattı

04 Haziran 2018 03:27

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)
Şile otoyolu Çekmeköy Mevkii\'nde lastiği patlayan hafriyat kamyonu bariyerlere çarparak yan yattı. Sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, kamyondaki toprak yere döküldü.  
Kaza, Şile otoyolu Çekmeköy Mevkii\'nde meydana geldi. Şile istikametinde seyir halindeyken lastiği patlayan 34 NB 0370 plakalı hafriyat kamyonu bariyerlere çarparak yan yattı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü kendi imkânlarıyla kamyondan dışarı çıktı. Kamyondaki toprak yola döküldü. Bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafriyat kamyonu çekiciyle olay yerinden kaldırılırken dökülen toprak iş makineleri ile alınarak yol temizlendi.
Kaza nedeniyle Şile istikametinde yoğunlaşan trafik, kamyonun kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan kamyondan görüntü
-Yola savrulan toprak
-Jandarmanın önlemi
-Genel ve Detaylar
 


 

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