Şile Yıldızspor - Erbaaspor: 2-0

İSTANBUL (DHA)
STAT: Şile
HAKEMLER: Feridun Daldaş (xx), Barış Sun (xx), Melih Kurtuluş (xx)
ŞİLE YILDIZSPOR: Erşen Çilingir (xxx), Zafer Aydoğdu (xx), Fatih Sandallı (xx), Zekeriya Kacaroğlu (xx), Ömer İnan (xxx), Furkan Tuşik (xx) (Dk. 87 Aykut Taşkınfurat xx), Burak Balaban (xxx), Yetkin Demir (xx), Erkan Kavak (xx) (Dk. 68 Tolunay Yurtseven xx), Tahsin Hacımustafaoğlu (xx), Bertuğ Bayar (xx) (Dk. 82 Onur Kandöken)
ERBAASPOR: Nurullah Aslan (xx), Oğuzhan Demirer (x) (Dk. 46 Sefer Kanıtemiz xx), Melik Yeğin (xx), Muhammet Ali Yenilmez (xx), Berk Kal (xx), Ulaş Sarı (xx), Enes Erdal İç (x) (Dk. 58 Oğuzhan Baykal xx), Mustafa Şeker (xx) (Dk. 77 Ziyaeddin Arda Gürel xx), Ahmet Mumin Papaker (xx), Yasin Öztop (xx), Koray Yıldız (xx)
GOLLER: Dk. 44 (P) Zafer Aydoğdu, Dk. 79 Tolunay Yurtseven (Şile Yıldızspor)
SARI KARTLAR: Erkan Kavak, Yetkin Demir, Bertuğ Bayar, Tahsin Hacımustafaoğlu (Şile Yıdızspor) - Ahmet Mumin Papaker, Berk Kal, Nurullah Aslan, Muhammet Ali Yenilmez (Erbaaspor)
TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'un üçüncü hafta karşılaşmasında Şile Yıldızspor sahasında Erbaaspor\'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0\'lık galibiyetiyle sona erdi.