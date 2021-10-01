Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki 'rüşvet' soruşturmasında yeni gelişme: 87 şüpheliden 74'ü yakalandı

Şile Tapu Müdürlüğü'nde 'rüşvet' iddialarıyla ilgili Şile Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aralarında tapu müdürü ve müdür yardımcısı da olan 87 kişi hakkında verdiği gözaltı kararı sonrası 74 kişinin yakalandığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri sabah saatlerinde operasyon başlattı. Şüphelilerin evlerinde ve tapu müdürlüğünde arama yapıldı. Soruşturmanın Şile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık 7 ay önce başlatıldığı belirtilirken bazı şüphelilerin evlerinde zarflar içerisinde para bulunduğu kaydedildi.

13 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarılacak

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 87 şüpheliden 74'nün yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü bilgisi edinildi. Ayrıca bazı şüphelilerin evlerinde zarf içerisinde bulunan banknot paralara el konulduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Şile Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmesi beklenirken, henüz yakalanamayan 13 şüpheli hakkında ise yakalama emri çıkarılacağı öğrenildi.

Tapu müdürü ve müdür yardımcısı şüpheliler arasında

87 şüpheli arasında Şile Tapu Müdürlüğü’nde görevli 1 tapu müdürü, 1 tapu müdür yardımcısı, 11 memur, 3 Şile mahalle muhtarı ve 71 sivil şahsın bulunduğu öğrenildi. Şile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 aydır devam eden soruşturmada, Tapu Müdürlüğü’nde çalışan şüphelilerin telefon görüşmeleri ve teknik takibi sonucu tapu işlemlerinin yapılması ve hızlandırılması karşılığında maddi menfaat temin ettikleri tespit edilmişti. (DHA-İHA)



