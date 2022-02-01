T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şile Tapu Müdürlüğü'ne rüşvet operasyonu; 12 gözaltı

Şile Tapu Müdürlüğü'ne düzenlenen ikinci dalga rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 10'u emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

01 Şubat 2022 11:49

İstanbul Şile Tapu Müdürlüğü'nde 2. dalga rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; Şile Tapu Müdürlüğü'nde 1 Ekim 2021'de rüşvet operasyonu düzenlenmişti. Operasyonda usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 86 şüpheli gözaltına alınmıştı. 32 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.  

Operasyonun devamında dün 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 10"u emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

şile tapu müdürlüğürüşvet operasyonugözaltı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24