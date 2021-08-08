Şile sahillerinde denize girmek yasaklandı

Şile sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Şile Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “İlçemize ait meteorolojik hava/deniz tahmin raporlarına göre; 08.08.2021 Pazar günü; rüzgarın Kuzey (Yıldız) ve Kuzeydoğudan (Poyraz) 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre yer yer 2.5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Sahillerimizde can ve mal kayıplarının önlenmesi için hava/deniz raporları doğrultusunda gerekli önlemler alınmakta, vatandaşlarımızın duyarlı yaklaşım ve destekleriyle etkin şekilde uygulanmaktadır." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili kurumlarımızdan sahillerimizdeki hava/deniz durumuna ilişkin aldığımız anlık bilgilere göre; ilçemiz plajlarında dalga yüksekliğinin hali hazırda 2 ila 2.5 metre olduğu bildirilmiştir. Kaymakamlığımızca 08.08.2021 Pazar (bugün) Saat:09.00 itibariyle gün boyu İlçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır.”