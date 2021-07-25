Şile'de denize girmek bugün de yasaklandı

Şile Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bölgede kuzeydoğudan esen 3-5 şiddetinde rüzgar ve 1 ila 2 metre yüksekliğinde dalga ve hortum gözlendiği belirtildi.

Alınan önlemler ve vatandaşların duyarlı yaklaşımları sayesinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava/deniz raporlarıyla 25 Temmuz 2021 Pazar günü erken saatlerden itibaren gün boyunca rüzgar, kuzeydoğudan 3-5 şiddetinde yer yer 6 şiddetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2.5 metre ve sağanak yağış tahmini bildirilmiştir. Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili kurumlarımızdan aldığımız anlık bilgilere göre ilçemiz plajlarında dalga yüksekliğinin hali hazırda 1 ila 2.5 metre arasında olduğu tespit edilmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporları ve bölgedeki hava/deniz durumunun değerlendirilmesi neticesinde kaymakamlığımızca 25 Temmuz 2021 Pazar günü, ilçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can emniyetini korumak amacıyla gün boyu denize girmek yasaklanmıştır."

Şile'de son 3 günde yoğun dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklanmıştı. 5 kişi kaybolmuş, 4 kişinin cansız bedeni bulunmuş, bir kişi kurtarılmıştı.

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