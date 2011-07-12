'Şile Bezi Festivali' 25 yaşında

Batur Fatih İLHAN

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25. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, 15-16 ve 17 Temmuz’da, 27 Ülkeden 550 katılımcısı ile konuklarını karşılamaya şimdiden hazır...

Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, ülkemizin en köklü festivallerinden biri olarak İstanbulluların belleklerinde uzun zamandır önemli bir konuma sahip. İşte önümüzdeki 16-16 ve 17 Temmuz'da 25.'si idrak edilecek/kutlanacak festivalde dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda ses-dans-müzik ve de el işi sanatçısı bu şirin İstanbul beldesini ziyaret edecek ve maharetlerini halkın beğenisine sunacaklar…

Müziğe Doyulacak!

Festivalin açılışı bu yıl da önceki 24 yıla olduğu gibi hayli etkin olacak. Şöyle ki, 15 Temmuz'da Berat Gecesi Özel Programı' etkinlikleri içinde Galata Mevlevihanesi'nden ayini şerif gösterileri, 16 Temmuz'da ZARA konseri ve 17 Temmuz'da da Murat Boz konserleri gerçekleşecek...

Uluslararası Ek İşi Sanat Fuarı

Kazakistan, Bulgaristan, Hindistan, Japonya, Tunus, Almanya, Beyaz Rusya, Kırgızistan, Romanya, Ukrayna ve Ürdün gibi ülkelerden festivale katılacak sanatçılar, ülkelerinin en ünlü el işi sanat ürünlerini fuar alanında sergileyecekler. Ustalar canlı performanslarla üretim aşamalarını icra edecekler.

Karşınızda: 14 Ülke Halk Dansları Topluluğu!

Festivale, Şile’de bulunacaklara adeta görsel ve kültürel bir karnaval yaşatacak, 14 farklı ülkeden toplam 493 dansçı katılacak. Farklı kültürlere ait halk oyunları ve danslar bu yıl festivale damga vuracak. Sırbistan, Bosna, Hırvatistan ve Yunanistan Balkan danslarından örnekler sunarken, Fransa, Slovakya Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Litvanya, Avrupa Halk danslarını Şile’ye taşıyacaklar. Şili ve Kolombiya Halk dansları ise Latin rüzgârını Şile’ye taşırken, kuşkusuz Festivalimizin en ilgi çeken gruplarından bazıları olacak. Kore Halk Dansları topluluğu Uzakdoğu kültürünü, İran ve Kazakistan Halk Dansları toplulukları ise Orta Asya kültürünü dansları ile anlatacaklar.

Şile: İstanbul’a En Yakın Turizm Cenneti!

Şile, Marmara Bölgesi’nin Kuzeydoğusunda, Karadeniz kıyısında yer alan bir turizm ve kültür beldesi. İstanbullularca daha çok denizle ve doğayla buluşma adına masum hafta sonu kaçamakları için ziyaret ediliyor. Sınırları içinde Şile, Heciz ve Sarıkavak Kalesi gibi önemli üç kalenin, ilginç sarkıt ve dikitlere sahip İnkese Mağarası’nın, Değirmençayırı Şelalesi ve Göller Vadisi’nin bulunduğu belde, tarihi - kültürel dokunun özenle muhafaza edildiği ender bir İstanbul ilçesi olma özelliğine sahip. İlçede yer alan Kumbaba Tepesi, Bizans İmparatorluğu döneminde güneş banyosu yapmak için kullanılıyormuş ve bu gelenek o günden bugüne sürüyor.

İstanbul’un en eski ilçelerinden olan yerleşim bölgesinin kapladığı alan 736 km2. Ormanlarında daha çok kayın, meşe ve kestane ağaçlarına rastlanıyor. İlçenin adının, eskiden ilçe merkezinin bulunduğu küçük köyün adı olan Philee’den geldiği sanılıyor.

İlçede halkın geçim kaynakları arasında denizcilik, hayvancılık ve turizm kadar tarım da önemli bir yer tutar. Bol miktarda elma ve mısır yetiştirilen belde topraklarında, düşük nitelikli linyit kömürü yatakları olduğu da bilinir. Aralıklarla işletilen bu yataklardan çıkarılan kükürt oranı yüksek kömürler, İstanbul’a satılır.

Şile Bezi: Terden Korur!

El tezgâhlarında, pamuk ipliğinden dokunan ve tamamen Şile'ye özgü bir bez olan Şile Bezi, beden terini emme özelliğiyle sağlıklı giysilerin başında sayılır. Rahat, hafif, ucuz, su emici, sağlıklı ve doğal bir giysi olma özelliğiyle geniş bir kullanım alanına da sahiptir. Giyimin yanında kültürel ve sanatsal motif ve işlemelerle süsleme ve aksesuar olarak da kullanılır. Önceleri keten ipliğinden yapılırken, artan talep nedeniyle pamuk ipliği ve makineyle de dokuması yapılmaya başlanmıştır.

Şifa Kaynağı Şile Kumulları

Şile plaj kumullarının(kum tepelerinin) tedavi amacıyla da kullanılabildiğini biliyor muydunuz? Karadeniz’in Güney sahillerinde doğal habitatın korunması gereken 15 kumul alandan biri olan “Şile Kumullar” sahası, yedi km. uzunlukta ve 111 hektarlık bir alanda konumlanıyor. Şile ilçesi Kumlu Plajı ve Kumbaba Tepesi klimatik özelliğiyle; deri, solunum, sindirim, lokomotor, dolaşım, endokrin, sinir ve immum gibi hastalıkların tedavisi için talassoterapi ve özellikle tıbbi turizm olanakları mevcut. “Talassoterapi”, sağlığı korumak veya hastalıkları tedavi etmek amacıyla deniz, güneş ve iklimin kürler halinde uygulanmasına verilen isim.

Nadir Türlerin Bekçisi

Şile, sahip olduğu diğer doğal zenginlikleriyle de çok önemli bir ilçe. Yaklaşık 1000 metrelik bir alanı kaplayan kumul sistemi, Batı ucunda Kumbaba Tepesi’nden bitişiğindeki öteki tepelere kadar uzanıyor. Kumul sistemini çevreleyen sulak alanlar, sarp kayalıklar, orman ve çalı bitki örtüsü bölgenin doğal zenginliklerine olağanüstü katkıda bulunur. Şile - Sahilköy Kıyıları altı tanesi Türkiye’ye endemik olmak üzere, toplam 16 nadir bitkiye ülke çapında ev sahipliği yapıyor. Bunlardan üçü [kum incisi (Aurinia uechtritziana), Karadeniz salkımı (Silene sangaria) ve sahil sığır kuyruğu (Verbascum degeni)] Türkiye’nin imza attığı uluslararası Bern Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınması gereken bitkiler. Bu bölgede Kumbaba Kumul Tepesi ve Doğancılı-Alacalı kumulları I.Derece Doğal Sit Alanları ilan edilmiş.

Sörfçülerin de Ev Sahibi!

Yıl boyunca temiz gökyüzü ve doğal bitki örtüsüyle dağcılık, tırmanış ve trekking gibi alternatif doğa sporlarının da yapıldığı Şile, İstanbul’a en yakın temiz deniziyle yerli ve yabancı sörfçülere de ev sahipliği yapıyor. Sert dalgalı ve hırçın sulu Karadeniz’e kıyısı bulunan Şile pek çok sörfçü için sörf tahtasına çıkmak adına eşsiz fırsatlar da sunuyor.

Şile'ye Ulaşım

Şile, İstanbul'a 60 kilometre uzaklıkta yer alıyor. İstanbul Avrupa yakasından Fatih Köprüsü'nü geçerek yola çıkanlar Ümraniye Şile çıkış bağlantı yolundan devamla Ömerli istikametinde yeni Şile Yolu'ndan devam ederek ilçeye 45 dakika içinde ulaşabilirler.

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