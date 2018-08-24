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ŞİLE AYAZMA PLAJININ BOŞALTILMASI İÇİN UYARILAR YAPILIYOR 

  * Ancak sahildekiler uyarılara aldırış etmeden denize girmeye devam ediyor

24 Ağustos 2018 17:16

 

* Ancak sahildekiler uyarılara aldırış etmeden denize girmeye devam ediyor. 

Haber: Cengiz ÇOBAN-Nurcan KIRCALI-İSTANBUL DHA
Şile Ayazma plajının boşaltılması için uyarılar yapılıyor. Ancak sahildekiler uyarılara aldırış etmeden denize girmeye devam ediyor. 
Şile\'de Sofular ve Ağva\'da iki kişinin denizde kaybolması üzerine kaymakamlık olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmeyi yasakladı. Kayıp 2 genci arama çalışmaları devam ediyor. 
Cankurtaran ekipleri ve görevliler dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Plajın etrafına şerit çekilerek vatandaşlar deniz kenarından uzaklaştırılmaya çalışıyor. Ancak denizde bulunanlar, dalgalara ve uyarılara rağmen dnize girmeye devam ediyor. 

Görüntü Dökümü:
-Dalgalardan görüntü
-Denize girenler
-Uyarılar
-Detaylar

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