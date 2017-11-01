T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şile açıklarında demir cevheri yüklü gemiden haber alınamıyor (2)

 Cengiz ÇOBAN - Nurcan KIRCALI /İSTANBUL, (DHA)  ŞİLE  açıklarında, Gemlik'ten aldığı demir cevheri yükünü Karadeniz Ereğli'ye götüren 78 metre uzunluğundaki " Bilal Bal" isimli gemiden haber alınamıyor

01 Kasım 2017 14:01

 Cengiz ÇOBAN - Nurcan KIRCALI /İSTANBUL, (DHA)  ŞİLE  açıklarında, Gemlik\'ten aldığı demir cevheri yükünü Karadeniz Ereğli\'ye götüren 78 metre uzunluğundaki \" Bilal Bal\" isimli gemiden haber alınamıyor. Demsa Denizcilik\'e ait geminin mürettebat sayısının 10 kişi olduğu belirtiliyor
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, saat 04.25\'te \"Artur\" isimli gemiden Şile açıklarında üzerinde \"Bilal Bal\" yazılı can salı ve filika görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Kıyı Emniyeti\'ne ait 3 bot ve bir Sahil Güvenlik botu bölgeye sevk edildi. 
Olay yerine ulaşan ekipler yüzeyde \"Bilal Bal\" yazılı can simidi ile \"Orapin 4\" yazılı şişme can salı buldu. Bunun üzerine geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı.  Çalışmalara Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne bağlı kurtarma botları, Sahil Güvenlik botları ve Sahil Güvenlik\'e ait bir helikopter katılıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'ndan da destek istendiği öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nurcan KIRCALIDHAGemlikKaradeniz EreğliBilal Bal"Demsa DenizcilikEmniyeti Genel MüdürlüğüBal"Kıyı EmniyetiSahil GüvenlikBununKıyı Emniyeti Genel MüdürlüğüDeniz Kuvvetleri KomutanlığıFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24