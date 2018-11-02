SILANIN TANIKLARI DİNLENDİ

Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, (DHA)

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu\'nun şoförü ve bir kadın savcıya ifade verdi. Tanıklar ifadelerinin ardından adliyeden ayrıldı. Tanıklar basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Sıla\'nın avukatı Rezan Epzödemir, bugün olayla ilgili tanık dinletti. Sıla\'nın şoförü ve bir kadın, tanık olarak soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu savcısına ifade verdi. İfadelerini veren tanıklar, adliyeden ayrıldı.

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-Tanıkların adliyeden ayrılması

