Sıla'nın evine hırsız girdi

Üç yıl önce orkestrasının enstrümanları çalışanan ünlü şarkıcı Sıla, bir kez daha soyuldu. Şarkıcı Sıla turnedeyken Kadıköy'deki evine hırsız girdi. Tedbir alarak evinde değerli hiçbir şeyi bulundurmayan Sıla, güvenlik sistemi şirketinden şikâyetçi oldu.

Habertürk'ten Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre Sıla ’nın 10 gün boyunca şehir dışında olmasını fırsat bile hırsızlar, şarkıcının Kadıköy’deki evine girdi.

Kilidi kırarak eve giren hırsızlar, Sıla’nın tedbiri sayesinde evde değerli eşya bulamayarak eli boş ayrıldı. Olayın ardından Sıla, güvenlik sistemi şirketinden şikâyetçi oldu.

Siteye taşınacak

Yeni bir eve taşınma kararı alan Sıla’nın bu konudaki en büyük destekçisi sevgilisi Ahmet Kural oldu.

Sıla, konserleri nedeniyle İstanbul dışında geçirdiği zamanı düşünerek güvenlikli bir siteye taşınacak.

Üç yıl önce orkestrasının enstrümanlarının bulunduğu araç Üsküdar’da soyulmuş, ünlü şarkıcı sosyal medyadan çağrı yaparak enstrümanların bulunmasını istemişti.