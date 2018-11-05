Sıla'nın avukatı: Şiddeti meşrulaştırmaya çalışıyorlar

Eski sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edildiğini açıklayarak şikâyetçi olan şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun avukatı Rezan Epözdemir şiddetle sonuçlanan tartışmanın Sıla'nın ikilinin ayrıldığı dönemde başka bir erkek arkadaşının olduğunu söylemesiyle başladığı iddialarını reddetti. Epözdemir “Bu iddia müvekkilin maruz kaldığı şiddeti toplum nezdinde meşru ve anlatılabilir kılmak amacıyla ortaya atılmıştır. Bu yolla müvekkile karşı uygulanan psikolojik ve fiziksel şiddet adeta “haklıymış” gibi gösterilmeye ve meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır” açıklamasında bulundu.

Avukat Epözdemir'in yaptığı açıklama şöyle:



29 Ekim 2018 günü gece 04:00 sularında meydana gelen olay ile ilgili Hukuk Devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü kullanmış ve olaya ilişkin hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız.



Müvekkilim Sıla Gençoğlu’nun yaşadığı psikolojik ve fiziksel şiddete ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dosyasında yer alan müvekkil ifadesi, hastane raporu ve tanık anlatımları itibariyle olayın nasıl gerçekleştiği net bir şekilde ortadadır.



Bu hukuki ve fiili hakikate rağmen, kaynağını ve amacını bildiğimiz şekilde olayın oluş şekline ilişkin yazılı ve görsel basında maksatlı ve kötü niyetli haberler yapıldığını üzülerek müşahede etmekteyiz.

Müvekkilin yaşadığı ve maruz kaldığı bu travmatik olayın sebebinin müvekkilin ayrı oldukları dönemde bir başka erkek arkadaşının olduğunu itiraf etmesi olduğu iddiası tamamen gerçek dışı ve kötü niyetli olup, müvekkilin maruz kaldığı şiddeti toplum nezdinde meşru ve anlatılabilir kılmak amacıyla ortaya atılmıştır. Bu yolla müvekkile karşı uygulanan psikolojik ve fiziksel şiddet adeta “haklıymış” gibi gösterilmeye ve meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır.

Ahmet Kural’ın avukatı da açıklama yapmıştı

Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın bugün bir açıklama yaparak manipülatif suçlamalarla müvekkilinin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını savunmuştu. Konuya dair ‘manipülasyon içeren bilgilerin gerçekmiş gibi sunulduğunu’ savunan Kural’ın avukatı Sibel Aydın, “Tek merkezden servis edildiğini düşündüğümüz gerçek dışı paylaşımların maksadı kamuoyunda davanın seyrini etkilemek ve müvekkilim hakkında bir linç girişiminde bulunmaktır” dedi.

Darpla suçlanan müvekkili için, “Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri olan ve kariyeri ile herkesin takdir ettiği” ifadelerini kullanan Aydın, Ahmet Kural için ‘ağır bir mağduriyet yaratıldığını’ söyledi.