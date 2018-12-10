Sıla'nın avukatı, darp raporuyla ters düşen Adli Tıp incelemesinin 'parayla yazdırıldığını' öne sürdü

Müzisyen Sıla Gençoğlu’nun avukatı Rezan Epözdemir, oyuncu Ahmet Kural'ın avukatının Sıla'nın darp raporuna karşı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı uzmanlarına yaptırdığı adli tıp incelemesine ilişkin rapora tepki gösterdi.

"Sıla'nın raporunun, vücudundaki yaralanmaların ne zaman ve ne şekilde oluştuğuyla ilgili net bir adli değerlendirme yapılabilmesi açısından eksik ve yetersiz olduğu"nun iddia edildiği İstanbul Üniversitesi raporunu "Soruşturmayı manipüle etmeye yönelik bir girişim" olarak niteleyen Epözedemir, bilimsel mütalaanın dışarıdan parasıyla alındığını ve savcılık dosyasıyla örtüşmediğini söyledi.

Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir, ünlü sanatçıya yönelik şiddet soruşturması kapsamında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan alınan bilimsel mütalaanın dışarıdan parayla alındığını ve savcılık dosyasıyla örtüşmediğini söyledi.

Rezan Epözdemir ilgililer hakkında hukuki yollara başvuracaklarını belirterek, "Ahmet Kural vekili tarafından parası ödenmek suretiyle alınan bir bilimsel mütalaa sanki dosya girmiş resmi bir bilirkişi raporuymuş gibi haberleştiriliyor. Savcılığın görevlendirdiği resmi bilirkişinin tespitleri varmış gibi haberleştiriliyor. Bu gerçek dışı soruşturmayı manipüle etmeye yönelik bir girişimdir. Savcılık dosyasında Adli Tıp Şube müdürülüğünün ve sağlık raporu vardır. Onun dışında başka bir rapor yoktur" ifadelerini kullandı. Bilimsel mütalaanın savcılık dosyasıyla örtüşmediğini de kaydeden avukat Rezan Epözdemir, amacın algıyı değiştirmek olduğunu belirtti.

Bilimsel mütalaada 'Sıla'nın darp raporu kabul edilemez' denilmişti

İÜ Adli Tıp Anabilim Dalı uzmanları; Sıla'nın, Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddiasıyla özel bir hastaneden aldığı darp raporunu incelemesi sonucu, raporun Sıla'nın vücundaki yaralanmaların oluş şeklini net bir şekilde tarif etmediği belirterek, eksik ve yetersiz raporun tıbben kabul edilemeyeceğini ileri sürmüştü.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nın incelemesinde şu ifadeler yer aldı:

"Kişinin, iddia edildiği gibi 45 dakika sistematik şekilde şiddete maruz kaldığına dair travma bulguları raporda tarif edilmediği için söz konusu rapor tıbben kabul edilemez."

