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Kültür-Sanat

Sıla'nın 5 gün sürecek olan Harbiye konserleri dün akşam başladı

Sıla, Harun Kolçak’ın “Korkuyorum” isimli şarkısını seslendirdi

24 Temmuz 2017 16:17

Sanatçı Sıla, 5 gün sürecek olan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeki ilk konserini dün akşam verdi. Sıla'nın ilk günkü konserini yaklaşık 5 bin kişi izledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Sıla, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’ndeki ilk konserini önceki gün verdi. Sahneye Efe Bahadır’la çıkan şarkıcı, seyircileri “Efe ile ilk şarkı yazmaya başladığımız zamanlarda bir çocukluk hayalimiz vardı. Harbiye konserini, ikimiz oturarak, o zamanlar çalıp söylediğimiz gibi tek gitarla açmak. Şahitlik ettiğiniz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz ve hayata da teşekkür borçluyuz” diye selamladı.

Nisan ayında yeni bir albüm çıkaracağını açıklayan Sıla, sahneye Mabel Matiz’i davet etti. Sıla, Matiz’le söz ve müziğini birlikte yaptıkları yeni albümünde yer alacak “Muhbir” adlı şarkıyı seslendirdi.

Şarkıcı, geçen hafta hayatını kaybeden Harun Kolçak’ı da unutmadı. Sıla, Harun Kolçak’ın “Korkuyorum” isimli şarkısını seslendirdi.

Konseri izleyenler arasında İzzet -Yasemin Özilhan çifti de vardı

Sıla’nın yaklaşık dört aydır aşk yaşadığı Ahmet Kural’ın konserde olmaması ise dikkat çekti. Oyuncunun yoğun set temposundan dolayı konsere gelemediği iddia edildi.

 

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