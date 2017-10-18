Silaj makinesine kaptırdığı kolları koptu

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Çameli İlçesi\'nde yaşayan 27 yaşındaki Hacer Yaygın\'ın mısır saplarını attığı silaj makinesine kaptırdığı iki kolu koptu.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Emecik Mahallesi\'ndeki bir mısır tarlasında meydana geldi. Hacer Yaygın, traktörün arkasına bağlı olarak çalışan silaj makinesine mısır saplarını atmaya başladı. Bu sırada Yaygın, bir anlık dalgınlık sonucu kollarını makineye kaptırdı. Yaygın\'ın çığlıklarını duyan ailesi makineyi durdurup, ambulans çağırdı. Olay yerine sevk edilen ekipler, Hacer Yaygın\'ı silaj makinesinden kurtardı. Kolunun biri dirseğinden, diğeri bileğinden kopan Yaygın, ambulansla ve kopan uzuvlarıyla Çameli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Yaygın, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edilerek yoğun bakımda tedaviye alındı. Kopan kolların parçalandığı için yerine dikilemediği öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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