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'Silahlı yağma' suçundan aranırken yakalandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'de, 'silahlı yağma' suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A

17 Eylül 2018 20:02

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR\'de, \'silahlı yağma\' suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.N. yakalandı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi  Amirliği ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde denetim yaptı. Ekiplerin şüphesi üzerine, A.N.\'nin kimlik sorgusu yapıldı. A.N.\'nin, adli makamlar tarafından \'silahlı yağma\' suçundan 11 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Gözaltına alınan A.N., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.N., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu\'na gönderildi. 

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