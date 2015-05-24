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Yaşam

Silahlı selfie pozunda yanlışlıkla tetiğe bastı!

Silahını kadına veren güvenlik görevlisinin 6 ay hapis cezası alabilir

24 Mayıs 2015 11:49

Rusya'nın başkenti Moskova'da adı Veronika olarak verilen 21 yaşındaki bir kadın, çalıştığı yerdeki güvenlik görevlisinin 9 milimetrelik tabancasıyla selfie çekmek istedi. Tabancayı şakağına dayayan kadın, telefon tuşuna basacağına tetiği çekince başından yaralandı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre mermi duvardan sekti, ama ağır yaralanmaktan kurtulamayan kadın hastaneye kaldırıldı.

 

Sorumsuzca davranan görevliye hapis istemi

 

RIA Novosti ajansı da, silahını kadına vermekte hiç tereddüt etmeyen güvenlik görevlisinin 6 ay hapis cezası alabileceğini yazdı.

 

Ölüme götüren selfie'ler

 

Son dönemde herkesten farklı selfie'ler çekebilmek adına olmadık pozlara kalkışıp hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. Yine bugün Bali'de meydana gelen bir olayda, 21 yaşındaki Singapurlu Muhammed İslam Şahul, uçurumun kenarında selfie çekerken dengesini kaybederek suya düştü. Yüzme bilmeyen Şahul, boğularak öldü.

Bir hafta önce de Romanya’nın Iasi kasabasında hareket halindeki bir trenin üstünde selfie çekmeye çalışan 18 yaşındaki Anna Ursu, bacağının yüksek gerilim hattına değmesiyle 27 bin volt elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti

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