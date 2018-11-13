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Yaşam

Silahlı saldırıya uğrayan sendika başkanı hayatını kaybetti

Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın hayatını kaybettiği saldırıda bir kişi de yaralandı

13 Kasım 2018 15:44

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasını ziyaret ettiği sırada sırada silahlı saldırıya uğrayan Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan,  kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasına ziyaret ederken burada çalışan  Sedat U.’nun silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralı Karacan ve diğer kişi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Abdullah Karacan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Sedat U. emniyete götürüldü. (DHA)

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