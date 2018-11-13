Silahlı saldırıya uğrayan sendika başkanı hayatını kaybetti

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasını ziyaret ettiği sırada sırada silahlı saldırıya uğrayan Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasına ziyaret ederken burada çalışan Sedat U.’nun silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralı Karacan ve diğer kişi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Abdullah Karacan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Sedat U. emniyete götürüldü. (DHA)