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Yaşam

Silahlı saldırıya uğrayan muhtar öldü

19 Nisan 2009 17:55

Uşak'ın Banaz İlçesi Derbent Köyü'nde, 3 gün önce, oğlu Recep Özcan ve kardeşi Ecevit Özcan'la birlikte silahlı saldırıya uğrayan muhtar, 55 yaşındaki Nafiz Özcan, kaldırıldığı hastanede öldü.

Derbent Köyü Muhtarı Nafiz Özcan, 16 Nisan Perşembe günü, seçim çalışmaları sırasında verdiği sözü yerine getirmek için köy yollarındaki taş ve molozları dozerle temizletti. İddiaya göre, çalışmalar sırasında aralarında husumet bulunan 54 yaşındaki Kadir Akçora evinin önündeki taşları da aldırtı. Taşların alınmasına kızan Akçora, muhtar Özcan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın uzaması üzerine Kadir Akçora, evinden ruhsatsız pompalı av tüfeğini alarak Özcan ve yanındakilere rastgele ateş etmeye başladı. Olayda, Muhtar Nafiz Özcan, oğlu 35 yaşındaki Recep Özcan ile ve ağabeyi 54 yaşındaki Ecevit Özcan çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ambulansla Uşak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan muhtar Nafiz Özcan ameliyata alınırken, oğlu ve kardeşi ayakta tedavi edildi. Tedavisi 3 gündür Uşak Devlet Hastanesi'nde süren muhtar Nafiz Özcan bu sabah hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Kadir Akçora henüz yakalanamadı.

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