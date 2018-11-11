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Silahlı saldırıya uğrayan kamyon şoförü, yaralandı

Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da kamyonunu park ettikten sonra kimliği belirsiz 2 kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Erhan Tanrıkulu, yaralandı

11 Kasım 2018 18:01

Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da kamyonunu park ettikten sonra kimliği belirsiz 2 kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Erhan Tanrıkulu, yaralandı.
Olay, Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi’nde meydana geldi. Erhan Tanrıkulu, 01 KAG 73 plakalı kamyonunu park ettikten sonra sokakta yürürken kimliği belirsiz 2 kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Baş ve sırtına isabet eden saçmalarla yaralanan Tanrıkulu, ambulansla Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda kovan bulundu.
Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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