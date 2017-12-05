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Silahlı saldırıya uğrayan Güzelbahçe Belediye Başkanı konuştu (2)

'BENİ VURANI TANIMAK İSTİYORUM' Silahlı saldırıya uğrayan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden taburcu oldu

05 Aralık 2017 20:52

\'BENİ VURANI TANIMAK İSTİYORUM\'
Silahlı saldırıya uğrayan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nden taburcu oldu. Evinin önünde belediye çalışanları tarafından karşılanan İnce, duygusal bir konuşma yaptı. İnce, şunları söyledi:
\"Bana bu saldırıyı yapan kişi ya da kişiler, hem beni hem eşimi hem de ailemi tanımıyor. Bizi tanıyan biri bunu yapmazdı. Çünkü bizim kimseye bir kötülüğümüz olmadı. Bize bu saldırıyı yapan bizi tanıyınca bu yaptığına utanacak. Bize bunu, o anı  yaşatanı tanımak istiyorum. Beni de tanımasını istiyorum. Tanısaydı, insan olan birisi bunu yapmazdı. Biz hiçbir zaman bunu hak etmedik. Sevgili arkadaşlar, Güzelbahçe bizden çok şey bekliyor. Hepinize teşekkür ediyorum.\"
Başkan İnce\'nin evine dönüşü nedeniyle koç kurban edilmek istendi ancak İnce \"Biz kan dökülmesine karşıyız. Kurbanı bağışlıyorum, kesmeyin\" dedi.

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