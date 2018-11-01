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Silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, oğlu ağır yaralı (2)

KATİL ZANLISI POLİS MEMURUNU YARALADI Manisa'nın Kula ilçesindeki silahlı saldırıda Halil Çelik'i (57) öldürüp, oğlu Ramazan Çelik'i (30) ağır yaralayan kişinin işsiz V

01 Kasım 2018 20:45

KATİL ZANLISI POLİS MEMURUNU YARALADI
Manisa\'nın Kula ilçesindeki silahlı saldırıda Halil Çelik\'i (57) öldürüp, oğlu Ramazan Çelik\'i (30) ağır yaralayan kişinin işsiz V.Y. (Volkan Yılmaz) (26) olduğu belirlendi. Zanlının, eski Selendi yolu üzerindeki kırsal bölgede bulunan bir barakada saklandığı tespit edildi. Zanlıyı yakalamak için bugün saat 15.00 sıralarında bölgeye giden 3 polis memurunu gören V.Y., kaçmaya başladı. Peşine düşen güvenlik güçlerinden 20 yıllık polis memuru Süleyman Yapıcı (44), V.Y.\'nin üstüne atladı. Yere düşen V.Y., Yapıcı\'yı tabancasıyla karın boşluğundan yaraladı. V.Y. ise diğer polis memurlarınca sağ bacağından vurularak yakalandı. Yaralılardan polis memuru Yapıcı, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Yapıcı\'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Hayati tehlikesi bulunmayan zanlı V.Y. ise Kula Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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