Silahlı saldırıya uğrayan Adnan Yıldız: Keşke o çantayı verseydim

Bakırköy’de önceki gün iki gaspçının saldırısında eşi Ferize Yıldız (58) ve kızı Betül Yıldız’ı (35) kaybeden, kendisi de oğlu Kamil Yıldız’la birlikte yaralanan eski ANAP milletvekili Adnan Yıldız, "Başımıza gelenlere inanamıyorum. Mahvoldum, mahvolduk. Canlarımı aldılar. Geleceğimizi, umutlarımızı çaldılar. Keşke o çantayı verseydim ve bunlar başımıza gelmeseydi. O adamlarla uğraşılmaz." dedi.

İki gaspçının silahlı saldırısına uğrayan Adnan Yıldız'ın eşi ve kızı dün son yolculuklarına uğurlandı. Sultan Camisi’ndeki cenaze törenine TBMM başkan vekili ve MHP milletvekili Meral Akşener ve eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan katıldı. Eski Başbakan Mesut Yılmaz da çelenk gönderdi. Oğullarıyla birlikte taziyeleri kabul eden Yıldız “yandım ben” diyerek ağladı.

Mevlüt Yüksel'in Takvim'de yer alan haberine göre, Adnan Yıldız cenazenin ardından "Başımıza gelenlere inanamıyorum. Mahvoldum, mahvolduk. Canlarımı aldılar. Geleceğimizi, umutlarımızı çaldılar. Keşke o çantayı verseydim ve bunlar başımıza gelmeseydi. O adamlarla uğraşılmaz." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Ferize Yıldız ve Betül Yıldız’ın otopsileri önceki gün tamamlandı. Cenazeler geceyi Kozlu Mezarlığı’nın gasilhanesinde geçirdi. Sol kolundan yaralanan Adnan Yıldız ve oğlu Kamil Yıldız’ın Bahçelievler Medicana Hastanesi’ndeki tedavileri dün saat 12.00 sıralarında tamamlandı. Baba oğul taburcu olduktan sonra Bakırköy’deki evlerine gitti.

Kartaltepe Mahallesi, Boztepe Sokak akşam mevlit okutulacağı için yemek masalarıyla donatılmıştı. Adnan Yıldız ile oğulları Kamil ve Kemal ilk olarak taziyeleri evin önünde kabul etti.

Ferize Yıldız ve Betül Yıldız’ın cenazeleri saat 14.00 sıralarında helallik alınması için evin önüne getirildi. Betül Yıldız’ın tabutunun baş kısmı beyaz bir duvakla örtülmüştü. Evin önünde yapılan dua sırasında Adnan Yıldız güçlükle ayakta durdu. Okunan duaların ardından önde cenaze aracının bulunduğu konvoy Eyüp Sultan Camisi’ne geldi. Camiye omuzlarda taşınan tabutların başında Kemal Yıldız vardı. Hemen arkasında da gaspçıların saldırısında kolundan yaralanan kardeşi Kamil Yıldız yürüyordu. Birkaç dakika sonra da Adnan Yıldız yakınlarının kollarında camiye geldi.

Cenaze törenine MHP Genel Başkan Yardımcısı Meral Akşener ile eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, Rumelili sanatçı Arif Şentürk de katıldı.

Adnan Yıldız caminin gişinde bir sandalyede yakınlarının ısrarı üzerine oturdu ve bir kez daha taziyeleri kabul etti. Adnan Yıldız taziyeye katılanlara zaman zaman sarılarak, “Yandım ben” diyerek gözyaşı döktü. Kemal ve Kamil Yıldız kardeşler de musalla taşının arkasında taziyeleri kabul ettiler.

Ferize Yıldız ve Betül Yıldız’ın cenazeleri ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kazlıçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İfade vermeyi reddetti

Ferize Yıldız ve Betül Yıldız ve saldırgan Mehmet Doğu Yeşiller’in hayatını kaybettiği gasp girişiminde yaralanan ikinci gaspçı Mehmet Beşir Artukoğlu’nun (37) Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi ise sürüyor. İfade verecek durumda olan Mehmet Beşir Artukoğlu, hastanede kendisiyle görüşmek isteyen polislere konuşmadı. Mehmet Beşir Artukoğlu’nun yattığı odaya 24 saat nöbetçi polis konuldu.

Polis Adnan Yıldız ile oğlu Kamil Yıldız’ın da henüz resmi ifadelerini almadı. Sadece bilgi olarak eski vekil ve oğluyla konuşuldu. Polisin ilk tespitlerine göre saldırı şöyle gerçekleşti:

Sabah 08.40'da, Adnan Yıldız ve kızı Betül Yıldız evden çıktı. Betül Yıldız şoför koltuğuna, babası da yan koltuğa oturdu. Hareket edecekleri sırada gaspçılardan Mehmet Doğu Yeşiller, Betül Yıldız'ın tarafından araca yöneldi ve çantayı istedi. Betül Yıldız arabayı hareket ettirmek isteyince Yeşiller tabancayı ateşledi ve Betül Yıldız'ı vurdu. Baba Adnan Yıldız, kızının vurulduğunu görünce aracın kapısını açtı aşağı indi ve Yeşiller'e ateş etti. Yeşiller kalbinden aldığı kurşun darbesiyle olduğu yere yığıldı. Yeşiller'in vurulduğunu gören yanındaki gaspçı Mehmet Doğu Artukoğlu, babaya ateş etti. Baba Adnan Yıldız kolundan yaralandı. Adnan Yıldız'ın vurulmasından sonra Artukoğlu, ailesini uğurlamak için kapının önünde bulunan eşi Firuze Yıldız'a ateş etti. Firuze Yıldız da vurulduğu ve yere yığıldı. Silah seslerini duyan oğlu Kamil Yıldız, evde bulunan pompalı tüfekle aşağı indi. Artukoğlu'na ateş açtı. Artukoğlu'da karşılık verdi. Yıldız yaralandı ancak yere yıkılmadı. Artukoğlu, olay yerine geldikleri motorsiklete doğru yürüdü

Savcı detaylı inceleme yapıyor

Saldırıyla ilgili soruşturma yetkisi Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Mehmet Doran’a verildi. Mehmet Doran ilk olarak ölen Mehmet Doğa Yeşiller ile yaralı Mehmet Beşir Artukoğlu’nun geçmişe yönelik telefon kayıtlarının araştırılması talimatı verdi. Bu yolla saldırganların bağlantıları ortaya çıkartılacak. Savcı ayrıca ifade vermeyi reddelen Mehmet Beşir Artukoğlu’nun tedavisinin tamamlanmasının ardından polis kontrolünde savcılığa getirilmesini istedi.