Silahlı saldırıda yaralanan okul müdürü, dehşet anlarını anlattı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın merkez Nilüfer ilçesindeki bir ilkokulda, çocuklarına eziyet edildiği gerekçesiyle tartıştığı okul müdürü Tülay Taş (43) ile yardımcısı Sinan Delibaş\'ı (39) tabancayla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan polis memuru İlhan Özcan\'ın (45) yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tedavisi sürdüğü için tekerlekli sandalye ile gelen okul müdürü Tülay Taş gözyaşları arasında verdiği ifadesinde, \"Okulun koridorunda eşiyle birlikte gördüm. Belindeki silahını çıkarıp 4 el ateş etti. Memurlar odasına girdim, orada bir masanın yanına kedi gibi kıvrıldım, ateş etmeye devam etti. Ne zaman bitecek bu ateş diyerek gözlerimi kapattım. Odada 8 el ateş etti. Sanıktan şikayetçiyim\" dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık İlhan Özcan\'ın tutukluluğunun devamına kadar vererek duruşmayı erteledi.

Olay, geçen Nisan ayında merkez Nilüfer ilçesindeki Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu\'nda meydana geldi. İddiaya göre, polis memuru İlhan Özcan, okula gelerek çocuklarına eziyet edildiği gerekçesiyle okul müdürü Tülay Taş ve yardımcısı Sinan Delibaş ile tartıştı. Tartışma sırasında tabancasını çeken Özcan, Taş ve Delibaş\'a ateş etti. Saldırıda, okul müdürü belinden, yardımcısı da bacağından yaralandı. 2 yaralı hastaneye kaldırılırken, polise teslim olan İlhan Özcan, \'adam öldürmeye teşebbüs\' suçundan tutuklandı.

Polis memuru İlhan Özcan hakkında \'yaralama kastı ile öldürmeye tam teşebbüs\' suçundan Bursa 12\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde iki kez ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan dava sürüyor. Duruşmada müşteki okul müdürü Tülay Taş, sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu. Çeşitli eğitim sendikaları ile okul müdürleri ve öğretmenlerin destek amacıyla yanında bulunduğu okul müdürü Tülay Taş, halen tedavisi sürdüğünden tekerlekli sandalye ile duruşma salonuna geldi.

Sanık İlhan Özcan ile yüz yüze gelmek istemeyen Tülay Taş, sanığın duruşma salonundan çıkarılmasınn ardından ifade verdi. Taş, yaşadığı dehşet dolu dakikaları gözyaşları arasında anlattı. Taş, şunları söyledi:

\"Sanık ve eşinin çocukları okulumuzda eğitim görüyor. Karı-koca sürekli çocuklarıyla ilgili problemler çıkarıyordu. Hatta, sanık hakkında ilgili kurumlara şikayetlerimizi bildirdik. Olay günü, normal mesaime geldim. Öğretmenler odasında arkadaşlarıyla görüştükten sonra odama doğru giderken, koridorda sanık ile eşini gördüm. Sanık, belindeki silahını çıkarıp, 4 el ateş etti. O panikle memurlar odasına girip, bir masanın yanına kedi gibi kıvrıldım, halen kurşunlar yağmur gibi yağıyordu. Ne zaman bitecek bu ateş diyerek gözlerimi kapattım. Odada da 8 el ateş etti. \'Geber\' diye bağırdı. Sanıktan şikayetçiyim.\"

\'ANNEMİ KAYBETTİM, UMREYE GİDEMEDİM\'

Hayat dolu bir insan olduğunu söyleyen evli ve 3 çocuk annesi okul müdürü Tülay Taş, \"Belime isabet eden kurşun nedeniyle geçirdiğim ameliyat sonucu 6 ay yatağa bağlı yaşadım. Bu süre içerisinde annem vefat etti, cenazesine, mezarına ve tarihi belli olan umre ziyaretine bile gidemedim. Allah beni çocuklarıma bağışladı. Ayağa kalktığımda bir ameliyat daha olacağım\" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık İlhan Özcan\'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, tanıkların dinlenmesi ve eksik evrakın tamamlanması için duruşmayı erteledi.



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