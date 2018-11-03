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Silahlı saldırıda ölen pazacı toprağa verildi

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, pazarda çorap satarken, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Mehmet Hür (42), Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi

03 Kasım 2018 18:52

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- ANTALYA\'nın Kepez ilçesinde, pazarda çorap satarken, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Mehmet Hür (42), Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.
Olay, 31 Ekim Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında Kepez İlçesi Dündenbaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Seyyar olarak çorap satan 2 çocuk babası Mehmet Hür, pazarda sergisini toplayıp, 07 K 1146 plakalı motosikletine yükledi. Pazar yerinden ayrılacağı sırada başında kapüşon olan kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.
Olayın ardında Hür\'ün cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Mehmet Hür\'ün cenazesi, getirildiği İslahiye ilçesi Fevzipaşa Mahallesi\'ndeki aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
Mehmet Hür\'ün katilinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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