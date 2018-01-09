Silahlı saldırı kurbanından alınan böbrekle yaşama bağlandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'nın Ereğli ilçesinde babasıyla birlikte 4 kişinin öldüğü silahlı saldırıda ağır yaralanan ve tedavi altında olduğu hastanede beyin ölümü gerçekleşen Müslüm Gök\'ün (53), bağışlanan organlarından 1 böbreği, 8 yıldır nakil bekleyen Kezban Ulusoy\'u (37) yaşama bağladı. Ulusoy, \'\'Hala şoktayım. Kader bize de güldü\" dedi.

Ereğli ilçesinde geçen çiftçi Cem Küççüktürk (48), geçen cumartesi günü apartmandaki hissesini müteahhitte vermediği için komşuları tarafından baskı gördüğünü öne sürerek toplantıyı basıp, 3\'ü komşusu olmak üzere 4 kişiyi öldürüp, Müslüm Gök\'ü de yaraladı. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Gök\'ün dün beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzeri ailesi organların bağışlanması kararını aldı. Gök\'ün karaciğeri ve böbreğinin biri nakledilmek üzere Antalya\'ya gönderildi.

Gök\'in diğer böbreği ise Konya\'da doğuştun bir böbreği olmayan, bebek tedavisi gördüğü sırada diğer böbreğini de kaybeden 8 yıldır diyalize bağlı yaşayan Kezban Ulusoy\'a nakledildi.

Ameliyat sonrası çok mutlu olduğunu belirten Ulusoy, \"Hala şoktayım. Kader bize de güldü\" dedi.

Kezban Ulusoy\'un ablası Elmas Boynueğri (41) ise \"Kardeşimin bir böbreği doğuştan yoktu. Diğer böbreğini de bebek tedavisi sırasında kaybetti. 8 yıldır diyalize giriyordu. Biz sevindik onlar üzüldü. Allah onlara da bol bol sabır versin\" dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Emin Türk, \"Bu böbreği 8 yıldır böbrek hastası olan Kezban hanıma naklettik. 1 insanımız hayatını kaybetti ama 3 vatandaşımız sevindi, mutlu oldu. 2018 yılının ilk naklini gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda böyle duyarlı olmasını temenni ediyorum\" diye konuştu.



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