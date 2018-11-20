Silahlı saldırganlara ceza yağdı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde 2 saat arayla gerçekleştirilen 2 ayrı silahlı saldırının ardından tutuklanan 4 sanığa bugün görülen karar duruşmasında ceza yağdı.

15 Mayıs 2017 tarihinde yaşanan saldırıların ilki, Sinanbey Mahallesi\'ndeki bir tekel bayiinin önünde meydana geldi. Hasan Bulum, 16 BBA 52 plakalı otomobiliyle daha önceden aralarında husumet bulunan Yılmaz Coşkunyürek\'in işlettiği tekel bayiine geldi. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Hasan Bulum, beraberinde getirdiği pompalı tüfeği Yılmaz Cosşkunyürek\'e ateşledi. Bacaklarından vurulan Coşkunyürek, İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından da Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi\'ne sevk edildi. Hasan Bulum ise kaçtı. 2 saat sonra da beraberinde 20 yaşındaki İsmail Uyan ile birlikte olayın yaşandığı tekel bayinin arka sokağına geldi. Yılmaz Coşkunyürek\'in arkadaşı Salih Bayram da pompalı tüfekle Bulum ve Uyan\'ın içinde bulunduğu otomobile ateş etti. Saldırıda yaralanan ikili, İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Polis, tedavilerinin ardından Salih Bayram, Hasan Bulum, İsmail Uyan ve Yılmaz Coşkuyürek\'i gözaltına aldı. Hakklarında \'silahla adam yaralamak\' suçundan dava açılan sanıklar bugün İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Salih Bayram\'ı 8 yıl 4 ay, Hasan Bulum\'u 7 yıl 17 ay, İsmail Uyan\'ı 2 yıl 7 ay, Yılmaz Coşkuyürek\'i de 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.



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