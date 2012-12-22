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Dünya

'Silahlı kötü adam durdurmanın tek yolu, silahlı iyi bir adam'

NRA'ın Başkan Yardımcısı Wayne Lapierre, silahların kullanımını, 'silahlı kötü bir adamı durdurmanın tek yolu silahlı iyi bir adamdır' sözleriyle savundu

22 Aralık 2012 10:25

ABD'de 27 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından en büyük silah lobisi olarak bilinen, Ulusal Tüfek Derneği'den (NRA) ilginç bir açıklama geldi. NRA, silahlı kötü adam durdurmanın tek yolunu, silahlı iyi bir adama bağladı.

NRA, Connecticut'taki gibi silahlı saldırıların tekrar yaşanmaması için her okula silahlı polis yerleştirilmesi gerektiğini savundu.

NRA'ın Başkan Yardımcısı Wayne Lapierre, silahların kullanımını ''silahlı kötü bir adamı durdurmanın tek yolu silahlı iyi bir adamdır'' sözleriyle savundu.

LaPierre, ABD Kongresi'ne de ülke genelindeki her okula silahlı polis görevlisi yerleştirilmesi noktasında ne gerekiyorsa yapılaması çağrısında bulundu.

 

'NRA çocuklarımızı öldürüyor'

 

LaPierre'nin konuşması, iki defa göstericilerin ''NRA çocuklarımızı öldürüyor'' sloganlarıyla kesildi.

NRA'ın geçen cuma yaptığı kısa yazılı açıklamada, ''NRA böyle bir durumun tekrar yaşanmamasına yardım etmek için anlamlı katkılar önermeye hazırdır'' ifadesini kullanmıştı.

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