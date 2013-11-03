Silahlı kavgaya polis ablukası; 1 ölü, 2 yaralı

Batman'da silahlı iki grup arasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti. Polis, olayın büyümemesi için çatışma bölgesini ablukaya aldı.

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Özcan Temel hayatını kaybetti.

Yaralanan Mert Kasar ve Şükran Akgün ise özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Olayın ardından polis, kentte geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayın meydana geldiği Yavuz Selim Mahallesi'ni ablukaya alan polis ekipleri, yaralıların kaldırıldığı hastane önünde de güvenlik önlemlerini arttırdı.

Kentin işlek caddelerinde TOMA ve zırhlı araçlarla bekleyen polis, olayların büyümesini engellemeye çalışıyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, gözaltına alınan bazı kişiler olduğu kaydedildi.

